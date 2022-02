Raduzzi attacca Micalizzi: «In via Friburgo servono alberi, non barriere antirumore»

«E’ davvero singolare come l'amministrazione comunale pensi di restituire la propria vivibilità ad una zona cittadina dove saranno abbattuti alberi e verde pubblico. L’assessore ai lavori pubblici Micalizzi evidentemente non sa che la vegetazione riduce naturalmente l’inquinamento acustico attenuando il suono e riducendone l’intensità perché il suono viene assorbito e deviato» La voce è quella del deputato della commissione bilancio alla Camera, Raphael Raduzzi, eletto deputato con il Movimento Cinque Stelle e oggi nel gruppo misto. Risponde al progetto presentato la scorsa settimana dal vicesindaco Micalizzi, che prevede l'installazione delle barriere fonoassorbenti in via Friburgo.

«Si parla di oltre 660 mila euro per un progetto che andrebbe a deturpare quello spazio verde ora presente e ad oscurare ancor di più una zona, adiacente i binari della ferrovia - insiste l'ex grillino - .Mi chiedo come l’assessorato all’ambiente possa accettare e condividere questa soluzione che toglie verde alla nostra città già fortemente inquinata e sotto pressione per nuove progettualità, quali la quarta linea dell’inceneritore di San Lazzaro che comitati e cittadini stanno contrastando in una battaglia che condivido appoggiandoli. Il problema nasce dalla ferrovia ed in particolare dai treni merci ma la soluzione, che forse dovrebbe valutare il coinvolgimento di Ferrovie dello Stato, non può essere quella di creare una montagnola di terra su cui appoggiare barriere che non coprirebbero mai l’altezza dei palazzi retrostanti e non può contemplare l’abbattimento di più di 100 alberi, sarebbe un insulto alla natura e anche alla salute cittadina».