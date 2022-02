Raduzzi (Alternativa): «Apriti Sesa(mo), la formula magica dei rifiuti»

«L’inchiesta dei carabinieri del Noe di Udine – commenta il deputato della commissione bilancio alla Camera Raphael Raduzzi - svela degli scenari da incubo, in parte già anticipati nel 2019 dall’inchiesta ‘compostland’ testimonia che il traffico illecito di rifiuti veneto spesso si cela dietro grandi impianti autorizzati. Ricordo a titolo di esempio che nell’impianto di compostaggio SESA di Este possono essere trattate fino 445.000 tonnellate annue di rifiuti, un ammontare gigantesco»

Rifiuti

«Trentamila tonnellate di rifiuti che diventavano compost per i terreni dal 2017 al 2020 ad opera di Bioman, la società dell’ormai famigerato Angelo Mandato, amico di certa mala politica e sempre al centro di queste vicende. E ancora, si parla di tonnellate di rifiuti mandati all’estero in via totalmente illegale e nell’inchiesta sono finiti anche i vertici del cementificio Buzzi di Monselice»

Sesa

«Nel 2020, a seguito di vicende poco chiare riguardanti il modus operandi della SESA nei confronti dei lavoratori, feci un esposto in procura affinché la stessa indagasse. Mi rasserena e ringrazio le Forze dell’Ordine per aver compiuto una indagine ancor più estesa e aver portato a galla ‘il marcio’ che si celava dietro l’attività. L’indagine farà il suo corso e mi auguro che serva anche a fermare ulteriori condotte illecite nella nostra Regione e a spingere le stesse Autorità a controllare in modo più accurato gli impianti presenti, soprattutto quando vi sono all’orizzonte richieste di ampliamenti e/o ammodernamenti che aumentano in numero di rifiuti trattati».