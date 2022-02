Raduzzi: «Soldi per il tram spesi male. E' un mezzo obsoleto che a Padova non serve»

«Col Sir 2 il territorio di Padova diverrà un cantiere a cielo aperto.Un progetto che non servirà minimamente a decongestionare il traffico e sarà solo un enorme problema per tutti quei negozi e quelle botteghe che dovranno vivere 4 lunghi anni di cantieri». Dopo anni di silenzio, ultimamente il deputato padovano Raphael Raduzzi, ex Movimento Cinque Stelle oggi nel gruppo misto, sta tornando a parlare della città da cui proviene. Non è escluso che possa quindi candidarsi nelle liste di sostegno all'aspirante sindaco di centrodestra, Francesco Peghin. Dopo il primo dibattito pubblico sul tram, che ieri ha visto protagonista il sindaco Sergio Giordani, parte della sua giunta e i vertici di Aps, Raduzzi è tornato a parlare dell'opera, che rientra già tra quelle da realizzare grazie al Pnrr. Ed è tra quelle più avanzate dal punto di vista progettuale. In sostanza, non si torna più indietro.

Il tram

«E’ davvero incredibile come la giunta patavina continui ad insistere con un mezzo totalmente obsoleto che ogni due giorni ha bisogno di un trattore a traino dati i continui guasti e deragliamenti. sostiene Raduzzi - .Solo il Partito Democratico e la sua volontà di finanziare tutto ciò che non è italiano poteva intestardirsi su questo mezzo prodotto in Francia e che, come abbiamo visto, neppure i francesi tollerano più. La città di Clermont Ferrand, 150 mila abitanti nel comune, ma quasi 500 mila nell’area metropolitana, è infatti appena passata dal Translohr a bus elettrici snodabili da 18 metri»

Giordani

«Secondo i piani di Giordani - chiude il deputato - a Padova invece acquisteremo altri 30 Translhor per la ‘modica’ cifra di 116 milioni di euro di soldi pubblici che evidentemente verranno sperperati, dati i costi di manutenzione dei mezzi, che saranno elevatissimi. Invece di optare per una viabilità con filobus elettrici a minor costo, Padova sceglie ancora una volta di dissipare risorse pubbliche in progettualità faraoniche che sono destinate a fallire e che porteranno anni di disagi e cantieri per residenti e negozianti».