Tram, Raduzzi: «Ennesima giravolta dei Cinque Stelle. Chiedevano lo stop e ora vogliono le rotaie»

Il parlamentare Raphael Raduzzi di Alternativa attacca i suoi ex "compagni" del Movimento Cinque Stelle, che oggi sostengono Sergio Giordani, ma che in passato hanno contestato l'operazione del tram. «A fine 2018 l’attuale Ministro pentastellato D’Incà interrogava il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti scrivendo che il mezzo risaliva agli anni ’90 e, attualmente, vi sono grosse difficoltà di approvvigionamento dei pezzi di ricambio, parlando di mezzi a una rapida usura e di un percorso completamente inadatto al passaggio di un tram - sostiene Raduzzi, che oggi a Padova è riuscito a comporre una lista con la candidata sindaca, Chiara Zocarato - e addirittura si chiedeva al governo di bloccare il finanziamento previsto fino alla presentazione di un nuovo progetto alternativo al vecchio sistema SIR ormai obsoleto, costoso e pericoloso. Allo stesso modo - continua Raduzzi - gli esponenti locali presentavano interrogazioni e mozioni contro il Translohr in consiglio comunale supportando il comitato NO Rotaie e promuovendo, come facciamo noi, altri mezzi come autobus o filobus elettrici. E adesso? Ebbene dopo l’alleanza o meglio dire subalternità totale a Giordani passano dall’essere contro un progetto ‘obsoleto, costoso e pericoloso’ ad affermare che ‘dire no al tram è scellerato’ con tanto di titolone sui giornali locali. L’unica cosa scellerata - conclude Raduzzi - che vediamo è la loro capacità di cambiare idea a seconda del proprio tornaconto. Per noi di Alternativa l'ostinazione di Giordani e di tutto il suo minestrone politico si tradurrà in un fallimento che pagheranno Padova ed i padovani»