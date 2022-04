Raduzzi: «Dl Bollette, cementifici: la nuova pugnalata a salute ed ambiente»

Uno schiaffo alla salute e all'ambiente. Così il deputato padovano Raphael Raduzzi definisce le ultime novità decise dal Governo rulla riformulazione degli orari che permettono ai cementifici di bruciare rifiuti.

Il commento

«L’emendamento del Governo con il benestare delle Commissioni ambiente e attività produttive, lascia basiti. Una riformulazione che, derogando i limiti quantitativi, orari giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, permette ai cementifici di bruciare rifiuti. Già lo scorso anno, il Governo Draghi, con il Dl Semplificazioni, ha permesso ai cementifici di velocizzare e semplificare proprio l’incenerimento del css- combustibile, bruciandoli senza prescrizioni impartite dalle autorità ma solo previa semplice comunicazione dalle imprese ed ora, sempre attraverso una comunicazione le imprese non avranno limiti. Un vero schiaffo a salute ed ambiente a cui noi di Alternativa - dice Raduzzi - ci siamo opposti con tutte le forze proponendo emendamenti che stralciassero la norma, bocciati o, nel caso attuale, ignorati in favore di una riformulazione che con il benestare della maggioranza e di Fdi, lascia vergognosamente campo libero alla mortificazione ambientale. Ringrazio i colleghi di Alternativa Vallascas e Vianello per aver difeso in Commissione la salute cittadina e le tante battaglie che nei nostri territori vengono portate avanti da comitati ed associazioni come a Monselice dove da ben 6 anni ci si oppone con forza all’incenerimento di CSS a tutela di salute ed ambiente. Questa è la lampante dimostrazione di come con la falsa scusa del sostegno alle imprese si celino in realtà misure che arrecheranno un danno alla nostra salute e mi chiedo - conclude il deputato - come certi rappresentanti politici si ergano prima a paladini dell’ambiente e poi, con faccia tosta, ad arcieri notturni della sua distruzione».