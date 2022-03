Raduzzi: «Sir3 fallimentare anche nella procedura. Incomprensibile l'ostinazione di Giordani»

«Sostengo da tempo che il progetto Sir 3 sia fallimentare e che si dovrebbe subito pensare a delle alternative sostenibili, sia per l’obsolescenza e la pericolosità del mezzo più volte incorso in deragliamenti, sia per le conseguenze e i disagi che la costruzione della seconda linea del tram, porteranno alla città». La voce è quella del deputato di Alternativa della commissione bilancio alla Camera, Raphael Raduzzi. Le ultime vicende legate al bando del tram hanno fatto scalpore, nonostante le rassicurazioni provenienti da Aps. «Oltre al progetto, anche la procedura di aggiudicazione è stata totalmente sbagliata da parte dell’amministrazione comunale - prosegue l'ex grillino - .Appena due partecipanti ed una procedura di gara sconsigliata in cui le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non sono state seguite dalla stazione appaltante Aps Holding che ha applicato la cosiddetta ‘formula lineare’ per la determinazione dei punteggi da assegnare, incentivando ribassi eccessivi del prezzo. Una formula pericolosa perché incentrata sul fattore economico e non sul fattore qualitativo che a quanto pare era migliore con la cordata arrivata seconda che ha già annunciato un ricorso. Con questo si aggiunge un ulteriore tassello fallimentare all’opera. Non comprendo e non approvo l’ostinazione della giunta Giordani di voler a tutti i costi mettere a rischio la viabilità dei cittadini presente e futura continuando con errori così evidenti».