Tram e sicurezza, Raduzzi: «Pessima scelta, translohr pericoloso per la viabilità»

«La sentenza della Corte d'Appello di Venezia dovrebbe far riflettere sulle pessime scelte di questa amministrazione patavina» commenta il deputato di Alternativa della commissione bilancio alla Camera Raphael Raduzzi. Il tema è il tram.

Il commento

«Dopo 13 anni da un incidente accaduto ad un ciclista incastratosi con le ruote della bici nella rotaia del tram di Mestre, lo stesso identico in uso a Padova, il tribunale ha condannato il Comune di Venezia e il gestore del servizio di trasporto veneziano al pagamento di un risarcimento di ben 100 mila euro - dice Raduzzi - Come Alternativa da tempo sosteniamo che il progetto Sir 3 sia fallimentare, questa sentenza apre ora le porte a decine di sentenze analoghe che potenzialmente incideranno pesantemente sulle casse comunali. Si dovrebbe quindi subito pensare ad una o più alternative sostenibili a partire dai filobus elettrici (il tram è elettrico, ndr). Il translohr è obsoleto, costoso ed ora, secondo i tribunali, anche pericoloso per la viabilità. Ci impressiona l’ostinazione della giusta Giordani a voler mettere a rischio ulteriormente la viabilità cittadina e non oso pensare ai 18,25 chilometri di rischi della linea Rubano-Padova-Vigonza che prevede l’affiancamento di una pista ciclabile parallela alle rotaie del tram. Questo progetto sembra oggi ancor più scellerato alla luce dei possibili risarcimenti a cui è meglio che il comune si prepari».