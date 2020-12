Raduzzi: «Un emendamento per portare al 100% l'anticipo dei rimborsi»

«Con un emendamento a mia prima firma, appena approvato in commissione Bilancio, diamo la possibilità alla commissione tecnica che esamina le domande dei risparmiatori di alzare fino al 100% l’anticipo del rimborso. In questo modo migliaia di obbligazionisti truffati potranno riavere indietro gran parte di quello che gli spetta nel minor tempo possibile». Lo dichiara in una nota il deputato M5S della commissione Finanze Raphael Raduzzi, che anche aggiunto: «Dopo aver istituito il Fondo Indennizzo Risparmiatori a fine 2018 abbiamo lottato passo dopo passo perché i rimborsi venissero effettivamente erogati e ora ci auguriamo che la commissione tecnica sfrutti tutti i margini consentiti dall’emendamento, così da recapitare ai risparmiatori il 100% del dovuto. Ringrazio per il sostegno e la collaborazione il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa».