Ragona riponde a Bitonci: «Salvato il Basso Isonzo in maniera limpida e regolare»

Dopo l'esposto in Procura presentato dalla Lega sull'operazione Basso Isonzo e Despar, a replicare è l'assessore all'urbanistica Andrea Ragona. «Tutte cose spiegate e ripetute in commissione urbanistica, con l‘assenza di chi oggi polemizza. Lonardi e Bitonci che oggi hanno presentato l’esposto non erano presenti nemmeno in consiglio il giorno che si è votato l’accordo».