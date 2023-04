Ragona a Roma dal ministro Fratin: «Per raggiungere neutralità climatica serve posizione chiara del governo»

Ragona ricevuto dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, per discutere degli obiettivi climatici da raggiungere entro il 2030. Insieme all'assessore all'ambiente, anche i suoi colleghi delle altre nove città che insieme a Padova fanno parte della Missione europea delle 100 città a impatto climatico zero entro il 2030. Una mattinata di confronto iniziata con la presentazione al ministro del Lavoro

«In questi mesi abbiamo svolto in sinergia tra tutte le nove città italiane coinvolte, scelte con altre 91 città europee per essere il traino verso la necessaria della transizione ecologica - racconta Ragona - .Non possiamo però pensare di raggiungere la neutralità climatica nel 2030 senza una forte presa di posizione e azione da parte del Governo e dei Ministeri interessati. Abbiamo messo sul tavolo al Ministro le criticità che abbiamo rilevato insieme a Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Parma, Prato, Roma e Torino. Tra queste senza dubbio abbiamo bisogno di politiche che disincentivino l’uso delle fonti fossili e che incentivino le fonti rinnovabili, limitando i vincoli al fotovoltaico e facendo presto chiarezza sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Serve agire con incentivi al trasporto pubblico locale e alla forestazione. Abbiamo detto chiaramente che per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica richiesti dall’Europa dobbiamo favorire e non ostacolare le necessarie trasformazioni e su questo il Ministero gioca un ruolo chiave. Presto avremo un altro incontro in cui saranno coinvolti anche altri ministeri perché i temi da affrontare sono tanti e trasversali».