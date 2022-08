Violenta rapina in villa, Ostellari: «Quanto accaduto a Padova grida vendetta»

«Quanto accaduto a Padova nella serata di giovedì grida vendetta. È intollerabile che due anziani non possano sentirsi sicuri nella loro casa. Questo Paese ha bisogno di un cambio di passo radicale sulla sicurezza e deve diventare un inferno per ladri e criminali, che oggi imperversano, troppo spesso, in un regime di impunità. Bisogna prevenire e curare. Da un lato con più controlli, più telecamere e un presidio costante del territorio, che si può realizzare solo con investimenti in uomini e mezzi. Dall’altro con dispositivi di legge che non diano scampo: in Italia chi sbaglia deve pagare. Per rispetto verso le Forze dell’Ordine, che ringrazio per il loro coraggioso lavoro, e per dovere nei confronti di chi subisce attacchi vili e violenti come questo. Ai due coniugi aggrediti esprimo la mia totale solidarietà»: così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama, a proposito della rapina avvenuta a Padova, in via Armistizio, nella serata di giovedì.