Recovery, De Poli: «Anche due strade dell'alta e una della bassa padovana, chiave per viabilità»

«Tre arterie stradali, tre assi strategici (Sr 308, Sp47 Valsugana e Ss 10), un unico obiettivo: migliorare la viabilità di tutta la provincia di Padova. Questa oggi è la sfida: nella ridefinizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al Governo chiediamo di avere coraggio e visione in primis, sostenendo le piccole opere in quelle aree come il Veneto che hanno un grande potenziale inespresso a causa del gap infrastrutturale e, in secondo luogo, ascoltare gli enti locali. La riscrittura del Recovery plan non può che passare dal confronto con la Regione». Lo afferma in una nota il senatore dell'UDC, Antonio De Poli. «Quindi noi chiediamo anche alla Regione Veneto di formalizzare questa richiesta al governo - prosegue - La nostra provincia ha bisogno di questi 3 progetti per compiere un salto di qualità a livello infrastrutturale e tutto ciò è fondamentale per sostenere lo sviluppo e la crescita, a livello socioeconomico. Per il futuro della provincia di Padova, io ritengo che siano prioritari tre interventi: il collegamento tra la Strada regionale 308 (o strada del Santo) con la superstrada Pedemontana veneta; il potenziamento della Sp 47 Valsugana - nell'Alta Padovana - e il suo collegamento con la Pedemontana; il completamento, atteso da decenni, della strada statale 10 nella Bassa PADOVAna e il suo collegamento con la Valdastico. Sono tutte piccole opere ma che rappresentano la 'chiave' di accesso dei nostri territori alle grandi infrastrutture di comunicazione come la Pedemontana veneta e il sistema autostradale del Veneto e del nordest».