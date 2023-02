In Regione è scontro tra padovani su toponomastica e onorificenze

A a pochi giorni dalla Giornata della Memoria e dal Giorno del Ricordo, si è discusso in Consiglio Regionale il Progetto di legge Statale, a firma Villanova, che interviene sulla toponomastica statale e sul conferimento delle onorificenze. Ed è stato scontro tra centro sinistra e il gruppo di Fratelli d'Italia. «Ancora una volta parte della maggioranza ha dimostrato di non voler condannare con forza i crimini fascisti», il duro commento della Consigliera Elena Ostanel, del movimento Il Veneto che Vogliamo.

Ostanel

«Io non posso votare con chi, ancora una volta, non riconosce chiaramente i crimini fascisti, in un'aula di Consiglio Regionale. Questo è solo l'ennesima conferma che il gruppo di Fratelli d'Italia, non ha fatto pace con la storia, e penso sia giusto dare un segnale dentro e fuori da quest'aula. Bastava ricordare quanto detto dall'ex capogruppo Speranzon nel giorno della memoria, o l'utilizzo strumentale della battaglia di Nikolaevka da parte della Donazzan, ma oggi discutendo della giornata del ricordo ne abbiamo avuto l'ennesima conferma», ha dichiarato Ostanel.

Fratelli d'Italia

«Abbiamo assistito oggi, da parte della consigliera regionale Vanessa Camani e dei colleghi dell’opposizione, all’ennesimo siparietto che certifica la loro distanza dalla realtà dei fatti e dai veri problemi dei cittadini veneti. Abbiamo cercato di spiegare all’Aula di Palazzo Ferro Fini che l’emendamento proposto da Camani porterebbe a cancellare dalla toponomastica stradale e dei monumenti italiani figure quali il gen. Cadorna, Italo Balbo, Gabriele d’Annunzio ed Armando Diaz: una strumentalizzazione inaccettabile, volta a strappare con violenza una pagina di storia d’Italia in nome di una sterile ideologia e di una presunta superiorità morale della sinistra italiana”. Così i consiglieri regionali veneti di ‘Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni’ Enoch Soranzo, Daniele Polato, Tommaso Razzolini, Joe Formaggio e Lucas Pavanetto, al termine della discussione in Aula del Progetto di legge statale n. 29, volto alla modifica della L. n. 1188/1927 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei” e della L. n. 178/1951 “Istituzione dell’ordine al merito della repubblica italiana e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze".

Scontro

«La sinistra da sempre usa lo spauracchio del fascismo per colpire gli avversari e per condizionare il dibattito pubblico: ci spiace solamente che i colleghi della maggioranza non abbiano compreso fino in fondo il tranello promosso dal Partito Democratico e dalle opposizioni - hanno aggiunto i Consiglieri regionali, che hanno poi concluso - abbiamo comunque votato il PDLS, per il suo contenuto che complessivamente resta giusto e condivisibile e sarà utile per ristabilire un senso di giustizia, e anche perché siamo certi che il Parlamento - dove presto approderà il testo oggi approvato - saprà migliorare i contenuti della proposta veneta superando gli aspetti maggiormente divisivi, strumentali ed ideologici».