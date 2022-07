La Regione seleziona cinquanta nuovi medici "tutor" per le scuole di formazione

Con una delibera approvata su proposta dell’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, la Giunta regionale del Veneto ha avviato la selezione rivolta a formare 50 nuovi medici “tutor” da inserire nel percorso dei partecipanti alla Scuola di formazione specifica in Medicina Generale.

Tutor

«E’ un passaggio importante nel cammino per la formazione e il reperimento di nuovi medici di medicina generale – fa notare Lanzarin - da inserire nel circuito territoriale che, come noto, presenta numerose zone carenti. Tale procedimento è necessario al fine di garantire ai medici in formazione di svolgere il tirocinio pratico presso lo studio medico di medicina generale per il periodo di 12 mesi nell’arco del triennio formativo». Il termine di presentazione delle istanze è fissato al 19 agosto 2022. «Nella nostra regione – riferisce l’Assessore – registriamo con piacere una crescente numerosità di allievi della Scuola di formazione specifica in Medicina generale. Infatti per il triennio 2021-2024 sono previsti i seguenti posti nei corsi: 306 per l’accesso ordinario al corso, 127 per medici ex avviso riservato, 20 soprannumerari ex L. 401/2000. L’organizzazione di una nuova edizione del percorso formativo per Tutor MMG è stata affidata, in conformità a quanto già disposto con la DGR n. 2837/2014, alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, valorizzando l’esperienza specifica maturata con la realizzazione delle precedenti edizioni».