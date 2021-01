Rete degli studenti: «Dad tutto il mese di gennaio? Il frutto della pessima progettualità sulla scuola»

Arriva oggi la comunicazione da parte del Presidente Zaia del prolungamento del periodo di DAD al 100% per le scuole superiori del Veneto per tutto il mese di gennaio. «Il Veneto è tra le prime regioni in Italia per numero di contagi e morti da Covid19: già da tempo critichiamo la mala gestione degli ultimi mesi che ha riportato nel nostro territorio una tasso di contagi così alto. La pianificazione del rientro a scuola non è stata da meno - dichiara Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli Studenti Medi del Veneto - dalla risoluzione del problema dei trasporti, alla riqualificazione degli spazi, alle politiche sui tamponi a tappeto per personale, docenti e studenti. In Veneto si è fatto ben poco e questa è stata l'inevitabile conseguenza: un altro mese con scuole chiuse e migliaia di studenti a seguire le lezioni online, come se non avessimo già pagato abbastanza».

Tutele e certezze

«Non è rispettoso nei confronti di studenti, docenti e famiglie comunicare la proroga della chiusura delle scuole con soli tre giorni di anticipo, anche se vista la mancanza di pianificazione era inevitabile. Se di rientro si parla vogliamo un'organizzazione ed un piano serio, costruito insieme alle parti in causa, con dei progetti a lungo termine - conclude Martina Buffolo, della Rete degli Studenti Medi del Veneto - sappiamo da quasi un anno che tornare a scuola durante una pandemia non è semplice, come mai siamo arrivati a gennaio senza un piano strutturato per un vero rientro in sicurezza? Dopo aver già riaperto per chiudere a settembre ci aspettavamo che Regione e Governo avessero imparato la lezione. Vogliamo tornare a scuola, ma vogliamo farlo con tutele e certezze: se continuiamo così i danni della DAD e dell'amministrazione Zaia potrebbero essere più ingenti del previsto».