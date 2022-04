Rifiuti in Prato della Valle, Mosco: «Pulizia e decoro pubblico mancano da tempo»

Nei giorni scorsi, riferisce la consigliera comunale della Lega Eleonora Mosco, alcuni cittadini hanno documentato il degrado e la sporcizia nei pressi di Prato della Valle, in modo particolare nella canaletta ellittica che cinge l’Isola Memmia. All’interno del canale si possono trovare rifiuti e spazzatura di qualsiasi genere: dalle semplici foglie degli alberi, a bottigliette di plastica, lattine e oggetti certamente non biodegradabili.

Il commento

«È una situazione incresciosa – ha commentato Mosco – Prato della Valle è uno dei simboli di Padova e trovarlo in queste condizioni lascia senza parole. Bicchieri, bottigliette, plastica di vario genere, lattine e non mi meraviglierei se ci fossero anche metalli pesanti sul fondo della canaletta». Mosco qualche settimana fa aveva fatto notare un altro problema di degrado a Padova, che interessa il parco di via Urbino in quartiere Sacra Famiglia. La canaletta è direttamente collegata, attraverso due bocchette, al bastione Alicorno e la sporcizia, sostiene la consigliera, potrebbe espandersi anche nei corsi d’acqua che circondano Padova. «Sembra che la pulizia ed il decoro pubblico manchi da tempo in Prato della Valle – prosegue – Ci sono tante associazioni con volontari pronti a prendere in mano la situazione che potrebbero risolvere il problema. Visto che probabilmente la giunta attuale non è stata in grado di gestire questo scempio, è decisamente più efficace impiegare uomini e donne di buona volontà che vivono e fan rivivere la nostra città in modo dignitoso».