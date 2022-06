Rifondazione Comunista alla Prandina per dire l'ennesimo "no alle auto"

«Sono dieci anni che lo ribadiamo – spiega Daniela Ruffini, storica esponente di Rifondazione, sostenuta da Nicola Lovisatti - ma siccome non ci ascoltano, noi continuiamo a dirlo: alla Prandina serve un parco e un'area dedicata alle attività socio-culturali con la riqualificazione degli spazi e dei manufatti presenti. I parcheggi devono essere fuori dalle mura della città. Va potenziato il trasporto pubblico, per una questione di salute e inquinamento». In campagna elettorale è emersa però una nuova possibilità, che prevede un park interrato a piazza Insurrezione. A rispolverarla è stato il candidato di centrodestra Francesco Peghin, ma anche il sindaco Sergio Giordani non l'ha bocciata: «Piuttosto, se dobbiamo scavare, facciamolo a scopo culturale, riabilitando il patrimonio artistico e liberando dalle auto anche quella piazza. Sarebbe una grande operazione per la città e per la cultura, che tra l'altro farebbe lavorare molti professionisti del settore attualmente dimenticati da tutti» spiega Giancarlo Garna, archeologo e candidato consigliere.