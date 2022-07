Il "partito" del presidente del consiglio comunale Foresta ricomincia dalla Prandina

La lista "Per Padova Europea Riformista", che ha raccolto partiti e movimenti che si rifanno alla politica delle competenze e della qualità amministrativa, riparte dalla Prandina, dove ha iniziato la campagna politica nell’ottobre scorso, per una nuova stagione amministrativa, in dialogo con Antonio Foresta, presidente del Consiglio Comunale. L’appuntamento è per lunedì 11 luglio prossimo alle ore 20.30, in sala Cavalleggeri del Parco Prandina (con ingresso da corso Milano), per un incontro di verifica del percorso elettorale, già proiettata alle iniziative di supporto alla Amministrazione Comunale, raccogliendo le adesioni dei cittadini che credano nella possibilità di dare sostanza ad una proposta politica nella appartenenza comune alla ispirazione europea e la volontà riformista.

Città metropolitana

«La presenza nella associazione di aderenti anche da Comuni contermini pone la sfida di approfondire il tema della Città Metropolitana, nella quale disegnare servizi di collegamento e di accesso ai servizi territoriali, già verificando e concordando la ridefinizione dei servizi di trasporto e le modalità di ingresso in Città ancor prima - ed oltre - la realizzazione delle linee del tram - si legge in una nota - .Non si esclude in tal senso la possibilità di consolidare una visione di area vasta cogliendo rapporti con liste e movimenti anche nei Comuni della cintura. Tra gli elementi che hanno caratterizzato la campagna elettorale vi è stato il degrado delle periferie ed in particolare la questione giovanile, da declinare – ora - in termini positivi, sia nei confronti del mondo universitario che del disagio emergente nel mondo adolescenziale, fenomeno che coinvolge la Città allargata, oltre la periferia urbana cittadina. Ma è in particolare sulla vivibilità di Padova che si pone l’accento, con un obiettivo generale di liberazione dalle auto, partendo quale elemento identificante da piazza Insurrezione, con la realizzazione del parcheggio alla Prandina»