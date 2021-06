Rigenerazione urbana e streetart: a Noventa Padovana un concorso per artisti

La riqualificazione urbana di Noventa Padovana passa anche attraverso la street art, attualmente riconosciuta come uno dei principali linguaggi artistici contemporanei.

Progetto

Nell’ambito del progetto per la promozione del distretto del commercio denominato “Stile & Qualità”, cofinanziato dalla Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con il Comune di Noventa Padovana, ha pubblicato un concorso per selezionare la migliore proposta di realizzazione di opere di street art al fine di riqualificare alcuni spazi pubblici e restituirli, valorizzati, alla città.

Opere

Le opere artistiche proposte dovranno essere ispirate ai temi dell'ambiente, della sostenibilità, delle vie d'acqua e del patrimonio storico di Noventa Padovana e andranno ad arricchire e dare un nuovo volto a manufatti già inseriti nel contesto cittadino come le panchine di Borgo Celllini e la cabina Enel Novello di Via Marconi.

Artisti

Agli artisti partecipanti è richiesto di presentare delle proposte attraverso le quali, partendo da questi temi, potranno essere sviluppati anche approcci di innovazione sociale capaci di raccontare l'importanza del commercio in una comunità e delle relazioni nella società contemporanea.

AI concorso possono partecipare, entro le ore 12.00 del 12 luglio 2021, persone fisiche maggiorenni singolarmente o in gruppi di lavoro. Al vincitore o ai vincitori verrà assegnato un premio economico pari ad euro 3.500,00 (lordi) per ciascuna delle due aree oggetto dell'intervento e dovranno impegnarsi a realizzare l’opera proposta entro il 15 settembre 2021.

Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova commenta: “Come testimonia il nostro impegno in favore della promozione dei distretti del commercio del territorio, crediamo fortemente che l’incontro tra arte, in qualsiasi sua forma, e socialità possa costituire un’importante leva per lo sviluppo di una comunità. Ci auguriamo che questo concorso, che ha la finalità di rendere sempre più vissuti i luoghi della socialità cittadina possa conoscere un’importante partecipazione non solo degli artisti locali ma anche nazionali. Riteniamo che una forma espressiva tipica della contemporaneità, come la street art, di cui ci sono già testimonianze in città, possa contribuire a rigenerare l’economia e a valorizzare e rendere più attrattivi i diversi contesti della vita sociale.”