Turismo, ottimi segnali di ripresa per la zona termale. Mortandello: «Rafforzare l'asse con i Colli»

Ottimi segnali sulla ripresa del turismo nel Veneto e anche nella zona termale arrivano dai dati del Bollettino socio-economico del Veneto diffuso dall’Ufficio. L’estate ha regalato, in generale nel Veneto, una ripresa del comparto turistico: +38,4 per cento di arrivi e +57,5 per cento di presenze nei primi sette mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un ottima notizia è la crescita anche delle Terme dove solitamente l’estate non è alta stagione, tanto che gli arrivi alle Terme a luglio crescono +7,6% di arrivi a luglio 2021 rispetto a luglio 2020, con dati sovrapponibili e anzi in leggero miglioramento anche rispetto al 2019.

Montegrotto Terme

In particolare gli arrivi sono stati 48.605 a luglio e 68.612 ad agosto 2019, 25.877 a luglio e 52.593 ad agosto 2020 e 51.708 a luglio e 71.909 ad agosto 2021. Le presenze invece sono state 202.349 a luglio e 305.957 ad agosto 2019, 83.933 a luglio e 194.494 ad agosto 2020 e 17.898 a luglio e 306.737 ad agosto 2021. Commenta il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello: «Una delle conseguenze della pandemia è anche una rivisitazione del concetto di stagionalità. Eravamo abituati a pensare le stagionalità come primavera e autunno me alta stagione. In realtà c’è stato un capovolgimento totale di queste logiche. Questo vuol dire da un lato che avevamo delle convinzioni sbagliate, dall’altro che c’è del potenziale per lavorare 12 mesi all’anno, cosa prima impensabile. Quindi va studiato questo un boom di arrivi nei mesi di luglio e nei mesi di luglio e agosto per continuare a riempire gli alberghi anche nei mesi in cui solitamente erano vuoti. Nel contempo dobbiamo lavorare per allungare la durate del soggiorno, che negli anni è andata sempre assottigliandosi affinché il miglioramento nei dati degli arrivi si rifletta significativamente anche nelle presenze studiando premialità per chi rimane già a lungo. Rispetto a questi dati - prosegue Mortandello - emerge la necessità di rafforzare l'asse terme colli umani per garantire sviluppo e progresso a tutto il territorio. Tutto ciò va fatto in seno alla destinazione turistica, facendo ricalibrare dai professionisti del settore le strategie opportune per abbinare la vocazione termale ai grandi prodotti di qualità che vengono fatti nei Colli Euganei. Senza ombra di dubbio serve anche rafforzare un legame sinergico con la destinazione turistica Padova, la destinazione turistica Venezia, e quella del delta del Po mantenendo però prioritario l’autonomia sulle strategie più intime di questo territorio che vive di equilibri propri e soprattutto si riferisce a un turista diverso rispetto alle grandi città del Veneto».