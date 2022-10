Al via i lavori di riqualificazione della pavimentazione di via San Francesco

«Rimettiamo a nuovo la pavimentazione in via San Francesco e partiamo già domani con i lavori che dureranno al massimo una quindicina di giorni – annuncia il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi - Con questo intervento, mirato a riqualificare una via storica del centro città, spariranno, pertanto, quelle provvisorie coperture di asfalto posate dopo i lavori di scavo che non sono certo belle da vedere e ritornerà il tradizionale porfido».

Viabilità

«Proprio per consentire l’apertura del cantiere e l’esecuzione dei lavori – prosegue Micalizzi – dobbiamo modificare temporaneamente la viabilità nella zona garantendo comunque, anche con opportuni accorgimenti, il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso, e il regolare accesso alle proprietà private e, come sempre, segnaleremo tutto cercando di contenere al massimo i disagi dovuti ai lavori.

Pietra

«L’obiettivo – conclude - è ripristinare e garantire la fruibilità di un percorso storico con materiali in pietra e far tornare via San Francesco bella e più accogliente. Ricordo che stiamo riqualificando le pavimentazioni, sempre in porfido, anche in via Sant’Eufemia, in via Agnusdei e il marciapiede di via Cesare Battisti. Con il secondo riconoscimento Unesco, Padova è sempre più al centro dell’attenzione internazionale e lo vediamo con l’aumento del turismo che sta dando una grande spinta all’economia e all’immagine della nostra città». Da cronoprogramma messo a punto dal Servizio Manutenzioni Infrastrutturali del Comune di Padova, i lavori comporteranno la chiusura temporanea al traffico veicolare di via San Francesco da mercoledì 13 a venerdì 28 ottobre. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate in loco con apposita segnaletica ben visibile.