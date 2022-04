Risse in città, Venturini: «Adesso basta. La sicurezza diventi il tema della campagna elettorale»

Dopo la rissa all'Arcella di sabato sera, la capogruppo di Forza Italia in Regione dice la sua sul fenomeno delle baby gang e della sicurezza: «Padova continua ad essere purtroppo teatro di risse ed episodi violenti che contribuiscono a creare un clima di insicurezza in città - evidenzia la forzista - .Con l’arrivo della bella stagione e con la maggiore predisposizione alla vita sociale, che porta le persone ad uscire di più, si stanno ripresentando problemi non eludibili.

Non è più, ormai, solo un problema legato alla repressione: serve un lavoro profondo che deve essere fatto a tutti i livelli, ad iniziare dalle famiglie passando per le scuole, le associazioni fino alle istituzioni».

La campagna elettorale

Esattamente tra due mesi si va al voto in città. Il sindaco Sergio Giordani si è ricandidato e dovrà vedersela contro 6 candidati, ma il vero sfidante è quello di centrodestra, Francesco Peghin: «In un momento delicato per la città com’è una campagna elettorale, questo dovrebbe essere uno dei temi al centro del dibattito - chiude Venturini - .Che città vogliamo costruire per i nostri giovani? Come possiamo spegnere sul nascere le tensioni sociali che poi sfociano in atti gravi? Non sono, questi, episodi di microcriminalità: sono, al contrario, avvenimenti che hanno un grande impatto sulla percezione di sicurezza dei cittadini di Padova, specialmente nelle fasce più fragili. Credo che sia il momento giusto per affrontare questo tema nella sua complessità, mettendo a confronto idee e progetti ed aprendosi ai suggerimenti ed alle idee del territorio».