Ristoratori, l'on. Raduzzi: «Da Governo presto nuovo contributo a fondo perduto calcolato sull'intero 2019»

Il parlamentare è stato a trovare un ristoratore di Due Carrare. Una occasione per rassicurare rispetto ai ristori che dovrebbero arrivafre dal Governo: «Sono rimasto colpito dalla richiesta di aiuto - commenta il deputato pentastellato Raphael Raduzzi della commissione bilancio e finanze alla Camera - esternata dai titolari della pizzeria ‘Re di Mezzo’ attraverso un video pubblicato sui social e inerente le difficoltà attraversate in questo anno dalla sua attività e dai dipendenti della stessa e per questo, insieme al Consigliere Comunale Marco Gionfriddo e alla Facilitatrice Regionale 5S Ulderica Mennella, ho voluto conoscere di persona i titolari e accogliere direttamente le loro istanze».

Dipendenti

«Il fatto che la preoccupazione dei titolari del locale, fosse in primis rivolta verso la condizione di difficoltà in cui versano i propri dipendenti ancor prima di preoccuparsi della propria attività, mi ha colpito in modo profondo e la testimonianza che un senso di comunità non si sia perso, mi spinge ancor di più a farmi carico delle loro istanze. In particolare col prossimo decreto ristori andremo ad erogare un nuovo contributo a fondo perduto calcolato sull'intero 2019, soluzione che andrà incontro alle esigenze del locale che per un passaggio di proprietà li aveva esclusi dal computo basato sul mese di aprile. L’occasione mi ha dato modo di conoscere degli instancabili lavoratori - conclude Raduzzi - che di fronte alle difficoltà non si abbattono e riescono a coinvolgere una comunità intera ad aiutare, entro le proprie possibilità, il prossimo; persone da cui prendere esempio».