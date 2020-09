Elezioni Regionali, non c’è due senza tre: vittoria schiacciante in vista per Luca Zaia

Non è mai stata in discussione, ma forse pochi si aspettavano un simile dominio: Luca Zaia si appresta a diventare Governatore del Veneto per la terza volta consecutiva.

Zaia

Lo spoglio deve ancora concludersi, ma dopo circa 1.000 sezioni scrutinate il destino sembra già scritto: la coalizione di centrodestra raccoglie per ora oltre il 75%, con la lista “Zaia Presidente” che rischia addirittura di triplicare quella della Lega Nord. Bruciante sconfitta in vista per Arturo Lorenzoni, candidato di centrosinistra e avversario principale, che al momento si ferma al 17% con la lista de “Il Veneto che vogliamo” che rischia di restare sotto allo sbarramento del 3% a differenza del MoVimento 5 Stelle, che con Enrico Cappelletti raggiunge momentaneamente il 3.36%.

I risultati

L'aggiornamento in tempo reale dello spoglio delle elezioni regionali è disponibile a questo link.

(Notizia in aggiornamento)