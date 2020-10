Riunione del Cosp in Prefettura: «Divieto di consumo di bevande dalle 21 in tutto il territorio comunale»

Gli assessori Antonio Bressa e Diego Bonavina hanno partecipato alla riunione del Cosp che si è tenuta in Prefettura con i rappresentanti delle forze dell’ordine ed il Prefetto. Si è fatto il punto sul nuovo Dpcm e la sua applicazione.

Per quanto riguarda la possibilità dell’interdizione delle piazze, non ci sono gli estremi per un intervento. Unica reale novità è l’ordinanza, che verrà discussa anche con le associazioni di categoria, che prevede un divieto di consumo di bevande, non solo alcoliche quindi, in tutto il territoriale comunale dalle ore 21.00. Questo per evitare fenomeni di assembramenti di persone. «Esiste già nel regolamento della Polzia Locale - precisa l’assessore Antonio Bressa - che vieta di consumare alcool se non nell’area dei pubblici esercizi. Ma oggi con la nuova regola del consumo al tavolo, aggiungiamo tutte le altre bevande, dalle 21 in poi, per assicurarci che non si creino situazioni di assembramenti incontrollati. L’abbiamo esteso a tutte le bevande proprio per far si che si seguano le regole anche fuori del raggio d’azione dei pubblici esercizi».

L’assessore alla sicurezza, Diego Bonavina, fa intendere che ulteriori chiusure vanno assolutamente evitate e per farlo c’è un solo modo: «I dati sui contagi ci suggeriscono di continuare a far sì che non peggiorino. Dipende molto da noi, rispettare le regole ci permette di evitare nuove chiusure che assolutamente non ci possiamo permettere. Per fare questo, bisogna assolutamente continuare a tenere comportamenti responsabili».