Fratelli d'Italia, Enoch Soranzo sceglie Rocco Bordin come responsabile provinciale

Nel Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia è stata ratificata la scelta del presidente Enoch Soranzo di nominare Rocco Bordin (eletto nel Coordinamento Provinciale il 3 dicembre scorso e con un passato da assessore del centrodestra nel comune di Padova nonché già presidente dell’Esu) nuovo responsabile dell'organizzazione provinciale di Fratelli d'Italia Padova.

Enoch Soranzo e Rocco Bordin

La scelta di Bordin arriva in un momento cruciale per le imminenti elezioni europee e le elezioni amministrative in 52 comuni della provincia padovana. Bordin sottolinea il forte impegno del partito provinciale nel territorio e anche l'importanza di creare come FdI, una Scuola di formazione permanente nella provincia di Padova che consenta ai nostri amministratori di distinguersi nella creazione di progetti seri e utili alla nostra gente. «Dobbiamo organizzarci in maniera tale da riavvicinare i giovani e più in generale tutti i cittadini alla politica, ricordando loro non solo gli ideali fondanti del nostro partito, ma anche la capacità della nostra classe dirigente di costruire luoghi e sistemi di servizi di cui il nostro territorio ha un reale ed urgente bisogno, per questo serve una visione del territorio padovano che si basi sulla sua conoscenza precisa, ma anche su di una solida cultura del diritto e delle nuove tecnologie, di cui una amministrazione efficiente deve dotarsi. Chi sceglie di votare Fratelli d’Italia deve potere contare su amministratori veramente competenti ed efficienti che coniughino i valori della nostra tradizione con i dettami dell’epoca della tecnica e del progresso»