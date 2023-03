Nereo Rocco tira le orecchie a Sergio Giordani: la caricatura sul cantiere dell'Appiani

Si trovano lungo il perimetro che delimita il cantiere che sorge sul lato della tribuna dell'Appiani che sta andando giù per far posto a un progetto che richiama le origini dell'impianton e alla riqualificazione dell'area che comprende anche lo stombinamento dell'Alicorno. Una caritcatura, che mostra il mitico "Paròn", Nereo Rocco, che tira le orecchie al Sindaco, Sergio Giordani. L'attuale sindaco è stato anche azionista, proprietario e presidente della società biancoscudata, che condusse fino alla Serie A. E' anche un grande tifoso del Padova. La decisione di abbattere la tribuna ha creato discussione, soprattutto tra gli appassionati del Calcio Padova, che hanno vissuto come una ferita l'abbattimento di una tribuna che erano anni che non era agibile. Nel nuovo progetto, che dovrebbe cambiare il volto di quel lato di città che guarda a Prato della Valle, sorgeranno delle tribune in legno che richiamano proprio la versione originale dello stadio, ma non tutti, come è anche comprensibile, al momento hanno apprezzato.