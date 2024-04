Rossi: «Creeremo una le comunità energetiche rinnovabili per tutte le strutture comunali»

Le Cer, Comunità Energetiche Rinnovabili sono entità giuridiche costituite da membri come cittadini privati, aziende, enti pubblici locali o piccole e medie imprese che si uniscono volontariamente per condividere l'energia prodotta localmente da uno o più impianti di energia rinnovabile. Giovanna Rossi, candidata sindaca a Selvazzano Dentro con il progetto “Al Centro” è determinata nell’appoggiare un importante progetto legato alle Cer. «Oggi è fondamentale pensare al domani ed al nostro territorio in chiave ecologica cercando di coinvolgere il più possibile la nostra comunità attraverso la costituzione di una o più Cer - ha commentato Giovanna Rossi - .L'obiettivo principale della partecipazione è l'autoconsumo diffuso, ovvero la condivisione attraverso la rete di distribuzione dell’energia che viene prodotta all’interno della comunità, con benefici economici, ambientali e soprattutto sociali per l'area in cui operano».

La Cer

La Cer costituisce un’occasione unica per distribuire valore nella propria comunità attraverso un’energia pulita, diffusa, condivisa. La sua costituzione attenua l’impatto economico per chi in forma individuale e fisicamente vicino a noi non potrebbe accedere a questi vantaggi, stimolando così l’aggregazione sociale del territorio ed educando i cittadini a una cultura rivolta alla sostenibilità. «Un impegno su due direzioni - prosegue - non solo Cer promosse tra la popolazione da parte dell’amministrazione, dunque assumendo il ruolo di facilitatore per i privati e le imprese locali, ma soprattutto avvalendosene direttamente come ente comunale concretizzando lo spirito che ne guida la loro costituzione e quindi ispirandosi ad un principio di sussidiarietà orizzontale.

Le emissioni

«Con un impianto di produzione, si riducono le emissioni di Co2 sfruttando l’energia prodotta da fonti rinnovabili – prosegue l’ultimo Sindaco di Selvazzano Giovanna Rossi – Creeremo una CER comunale che possa soddisfare le esigenze energetiche delle strutture comunali: un risparmio notevole all’amministrazione e dunque ai concittadini, con conseguente reinvestimento in altri progetti per la comunità».