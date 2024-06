L'ex sindaca Rossi dalla Lega a Piron: «Invitiamo i nostri elettori a votare per lui»

Giovanna Rossi sta con Piron. Niente apparentamenti con il candidato del centrosinistra che è arrivato al ballottaggio contro Mario Fuschi, ma un accordo politico che farà discutere. L'ex sindaca, infatti, era sostenuta dalla Lega e lo scorso mandato era stata portata da Fratelli d'Italia. Era però Enoch Soranzo all'epoca a sostenerla, lo stesso che poi ha contribuito a sfiduciarla poco prima della fine del mandato. «Con i candidati delle liste civiche ed i miei sostenitori abbiamo riflettuto sugli esiti del primo turno elettorale. Siamo consapevoli che un elettore su sei ha scelto il nostro programma e la nostra coalizione. Questo dato ci convince e ci motiva a continuare il percorso intrapreso per il bene della nostra città, soprattutto valorizzando i giovani che hanno partecipato alla competizione elettorale come candidati consiglieri e non solo. In questi giorni abbiamo avuto contatti con il candidato Claudio Piron e abbiamo trovato linee di convergenza su molti punti del programma, sulle priorità da affrontare e sul metodo di lavoro».

«Non abbiamo sottoscritto apparentamenti per rispettare la volontà degli elettori, ma abbiamo condiviso un patto politico tra la sua coalizione e le nostre liste civiche per collaborare nei prossimi 5 anni alla individuazione delle priorità, alla valutazione delle soluzioni più opportune ed alla elaborazione di progetti specifici. Per questi motivi, insieme ai nostri candidati e sostenitori, invito convintamente tutti i miei elettori e simpatizzanti a recarsi al seggio domenica e lunedì prossimi e a votare il candidato sindaco Claudio Piron».