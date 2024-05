Rossi: «Favoriremo la navigazione fluviale per rilanciare il turismo selvazzanese»

Giovanna Rossi, candidata Sindaco per la città di Selvazzano Dentro con il progetto “Al Centro” presenta un progetto di valorizzazione del territorio per lo sviluppo del turismo. «La promozione del territorio è una delle importanti priorità che caratterizza il nostro progetto di rilancio del turismo selvazzanese - ha commentato Giovanna Rossi – In modo particolare potenzieremo la sinergia con Associazioni e Aziende del territorio per riportare in auge le vecchie strade ed i sentieri per favorire escursioni di tipo sportivo e turistico. Il Parco Fluviale del Bacchiglione è un sogno che presto diventerà realtà: promuoveremo i nuovi porticcioli fluviali e gli argini per permettere la navigazione turistica, il benessere psicofisico con il canottaggio ed il cicloturismo, e la cultura con la ciclovia “Da Galileo a Palladio” che collega Padova e Vicenza. Riporteremo in auge anche la “Voga alla veneta” dalla remiera “Da Selvazzan”, una storica disciplina del nostro territorio. Verranno inoltre installati nuovi pannelli informativi nei pressi dei numerosi siti sul territorio e verrà messo a disposizione un nuovo sito web con tutti gli aggiornamenti sulle visite guidate e sugli accenni storici dei nostri piccoli tesori che meritano di essere valorizzati e riscoperti».

Anche il patrimonio artistico e culinario sono fortemente richiamate da Rossi: «Attireremo i turisti culturali a conoscere il nostro patrimonio degli edifici storici come Villa, Barchessa e Parco Cesarotti, villa Emo Capodilista, Palazzo Eugenio Maestri, l’auditorium San Michele e ridaremo finalmente vita a Santa Maria di Quarta attraverso un “viaggio in realtà aumentata” fruibile direttamente dal proprio smartphone inquadrando un QR code presente di fronte ai resti della struttura – prosegue l’ultimo Sindaco di Selvazzano Giovanna Rossi – Da non dimenticare il turismo culinario: promuoveremo fiere di prodotti tipici stagionali che ripercorrono le tradizioni della nostra terra in collaborazione con le associazioni di categoria».