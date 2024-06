Ballottaggio Rubano: Dall'Aglio "sposa" la causa Sposato

Alle recenti amministrative di Rubano le urne hanno premiato con il 47,7 % Chiara Buson appoggiata dal Partito Democratico, con il 39,3 % Luigi Sposato e con il 13,5 % Francesca Dall'Aglio. Ebbene, in attesa del ballottaggio in programma il 23 e il 24 giugno che dovrà portare a galla il nome del nuovo sindaco si registrano già le prime importanti novità. Nel più tradizionale toto apparentamenti, il candidato Luigi Sposato ha firmato l'accordo con le liste di Francesco Dall'Aglio, che con il suo progetto civico ha incassato al primo turno le preferenze di mille elettori. In caso di vittoria di Sposato, Dall’Aglio farà parte della futura amministrazione comunale come vicesindaco.

Le dichiarazioni di Dall'Aglio

«Insieme alla mia squadra abbiamo passato gli ultimi giorni chiedendoci cosa fare della fiducia che abbiamo ricevuto dai nostri concittadini - ha dichiarato la candidata sindaco delle liste "Fuori dagli schemi" e "Rinnova Rubano" Francesca Dall'Aglio - il criterio che ci ha guidati è stato uno solo: il bene di Rubano. Crediamo che per il nostro paese sia necessaria una nuova rotta, per poter realizzare quel cambio di passo che ci impongono le grandi sfide che ci attendono e che non possono farci trovare impreparati. La risposta ci è arrivata ancora una volta dai cittadini che alle urne hanno chiaramente mostrato un grande desiderio di cambiamento e hanno premiato in maniera netta il civismo. Non possiamo lasciare inascoltata questa richiesta e quindi ci siamo resi conto che il nostro progetto ha ora la grande possibilità di allargare il suo orizzonte. La nostra proposta e quella di Luigi Sposato hanno questo in comune: siamo partiti dall’ascolto dei cittadini, che negli ultimi anni è completamente mancato, per dare il nostro contributo e costruire insieme un futuro diverso per Rubano, senza più scelte calate dall’alto, confrontandoci con tutti, nel rispetto di ogni sensibilità e al di là di qualsiasi barriera ideologica».

La soddisfazione di Sposato

«Ringrazio Francesca – ha detto Luigi Sposato – per il coraggio dimostrato con questa scelta davvero fuori dagli schemi. Non le ho chiesto un semplice sostegno, ma di partecipare da protagonista a un progetto di governo innovativo, da sviluppare insieme: i nostri programmi sono compatibili e muovono dalla stessa esigenza di rimettere al centro i bisogni dei cittadini. Per questo le ho domandato la disponibilità ad affiancarmi in questa sfida come vicesindaco. La maggioranza dei rubanesi, con il voto di sabato e domenica, ha dimostrato la propria insoddisfazione per l’amministrazione uscente e il proprio desiderio di cambiare: sentiamo il dovere di rispondere a questa richiesta, e lo possiamo fare solo insieme. Restiamo aperti alla partecipazione di chiunque, di qualsiasi provenienza o idea politica, desideri impegnarsi per il bene di Rubano».