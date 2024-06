Rubano, Buson carica in vista del ballottaggio: «Partiti? Protagonisti sono e saranno le persone»

Anche Chiara Buson, la candidata del centro sinistra, è fiduciosa e guarda ai risultati del primo turno con grande soddisfazione. «Un risultato che ci ha dato ancora più entusiasmo. La nostra campagna elettorale non è mai stata incentrata su di me ma su un progetto che unisce un gruppo di lavoro. Mentre dall'altra parte questo non c'è stato e anzi sono riusciti a mettere insieme che sono in contraddizione tra loro. Io sono il volto che rappresenta le persone, mentre dall'altra parte hanno puntato a una figura come centro del progetto, mettendo insieme anime molto lontane tra loro. Basti pensare all'apparentamento con Francesca Dall'Aglio che viene dalla maggioranza uscente».La candidata di centro sinistra esalta il coinvolgimento che c'è stato in tutti questi mesi: «Noi con pochi mezzi abbiamo dimostrato che la politica e alla politica possono partecipare tutti. Non ci ha spaventato avere di fronte un avversario che può permettersi di pagare chi fa volantinaggio, per fare un esempio. Chi ha lavorato in questa campagna elettorale lo ha fatto per dare una mano perché lo sentiva», dice Buson riferendosi a Sposato. Pd, Più Europa, Coalizione Civica e pure un pezzo di Forza Italia Rubano la sostengono. La sua appartenenza è stata oggetto di dibattito a inizio campagna elettorale: «Non appartengo a nessun partito, mai avuta una tessera», ribadisce ancora una volta. Niente promesse però: «Quello che possiamo garantire è che faremo il meglio per Rubano e che vogliamo che la politica si apra alle persone. In due mesi abbiamo fatto 65 incontri proprio per coinvolgere le persone. Fare delle promesse non è giusto in politica, ma garantire invece che si darà il meglio assumendosi le responsabilità delle scelte, questo lo possiamo assolutamente fare».