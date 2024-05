Rubano, Chiara Buson apre la campagna per la corsa a sindaco

Chiara Buson, candidata Sindaco per Rubano ha aperto la sua campagna elettorale. Venerdì 3 maggio 2024, infatti, ha dato appuntamento al Baretto in piazza M. L. King, dove Chiara Buson ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale.

La candidata ha presentato la squadra che la supporta. Insieme a lei c’erano tutti e 32 i candidati e candidate consiglieri delle due liste civiche Rubano Futura e Vivere Rubano. Buson afferma: «32 candidate e candidati hanno deciso di sostenere questo progetto, mi sento forte in questo percorso perché sento il supporto della mia gente, della gente che abita realmente questo territorio. È una squadra preparata e capace che sono sicura riuscirà a reggere il peso della sfida che abbiamo davanti, è una squadra di soli residenti a Rubano, che quindi conosce realmente i problemi e le opportunità del territorio. Competenti e pronti a mettersi a servizio per il bene comune»

Buson annuncia una campagna lunga e ricca di eventi, con molti spunti di riflessioni e molte occasioni per conoscere lei e le sue liste. Il primo fra tutti è l’incontro del 9 maggio con gli assessori Francesca Benciolini e Andrea Micalizzi del comune di Padova. Previsti anche incotri e iniziative nelle frazioni per spiegare il programma elettorale: il 14 a Villaguattera, il 16 a Sarmeola, il 20 a Bosco e il 22 a Rubano. Oltre a questi appuntamenti, ogni settimana, ci saranno eventi più informali come i caffè al volo con la candidata Buson i sabato mattina nelle diverse frazioni, oppure tutti i banchetti del sabato mattina al mercato o delle domeniche mattina nelle frazioni. La festa di apertura segna così l’inizio ufficiale della campagna elettorale di Buson e delle sue liste, che hanno già raccolto le firme necessarie per poter essere presentate.