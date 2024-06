Rubano va al ballottaggio, Sposato incalza Buson. Staccata Dall'Aglio

Prosegue lo spoglio a Rubano, ma si andrà al ballottaggio. Con il 48% dei voti, in testa c'è Chiara Buson, sostenuta da Vivere Rubano, Rubano Futura. La lista più votata (Vivere Rubano) tra quelle che appoggiano la candidata in testa ha ottenuto, al momento, 22,9% dei voti. Luigi Sposato è fermo appena al 39%. Il candidato del centrodestra, che a Rubano è arrivato unito con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, dopo la negativa esperienza a Padova (da candidato sindaco raccolse poco più dell'1%) ora dovrà capire come rafforzarsi. Anche perchè la terza, Francesca Dall'Aglio,ha dalla sua un 13% che farà gola ad entrambe.