Saccisica: i sindaci, preoccupati di perdere i servizi, chiedono garanzie ai vertici di Ulss 6

A seguito delle preoccupazioni sollevate dai Sindaci della Saccisica, la Direzione Strategica dell’Ulss 6 Euganea ha incontrato, nell’Aula Cappellari dell’Ospedale “Immacolata Concezione”, i Primi Cittadini per un confronto chiarificatore.

Servizi

«Abbiamo ribadito con forza - afferma Davide Gianella, Sindaco di Piove di Sacco a nome di tutti i colleghi - che i servizi che verranno attivati a Piove di Sacco dovranno essere autonomi rispetto a Schiavonia e agli altri Presidi. Naturalmente dovranno essere inseriti nella rete aziendale dell’Euganea, ma partendo da una posizione autonoma, definita, incardinata e diretta dal presidio di Piove di Sacco. Ci è stato garantito dalla Direzione che si procederà a breve con delle precisazioni nell’Atto aziendale, per dare evidenza all’autonomia organizzativa e gestionale dei nuovi servizi di Oculistica ed Orl in quanto Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD). Ci è stato ribadito inoltre che l’attività di oculistica a Piove di Sacco continuerà ad essere garantita. Nel mese di aprile sarà programmato un incontro tutti insieme per fare il punto della situazione. Infine ne abbiamo approfittato per sollecitare l’avvio della progettazione dei lavori infrastrutturali del primo stralcio di 20.000.000 e del secondo sempre di 20.000.000 euro, assolutamente necessari e già stanziati».

Convenzione

«Abbiamo colto la preoccupazione dei sindaci del Piovese per l’erogazione dei servizi ospedalieri ma confermiamo la piena volontà dell’Azienda Ulss 6 – sottolinea il Direttore Generale Paolo Fortuna - di rafforzare i servizi ospedalieri consolidando così sempre più l’identità dell’ospedale “Immacolata Concezione”, che rimane comunque un ospedale integrato in primis con la rete dell’Ulss 6 e questo a maggior ragione per la carenza ormai cronica di personale di cui soffre la sanità. Allo scopo di sostenere l’attività di oculistica, oltre all’istituzione della UOSD, confermiamo l’intenzione di continuare il percorso di collaborazione già in essere con l’Azienda Ospedale / Università di Padova, arrivando a definire una precisa convenzione fino alla definitiva stabilizzazione della Struttura Semplice Dipartimentale e al reperimento dell’organico necessario».

Budget

«Abbiamo chiarito attraverso un confronto sereno che, trattandosi di UOSD, sia l’Oculistica che l’Orl debbano essere autonome – sottolinea ancora il Direttore Sanitario Aldo Mariotto - da un punto di vista gestionale, organizzativo ed essere sottoposte alle procedure di budget, in quanto appunto autonome. Certamente la loro attività deve essere iscritta nella rete assistenziale sia per quanto riguarda i livelli organizzativi che per quanto riguarda l’attività di emergenza/urgenza. Da questo punto di vista risulta fondamentale anche la partnership con l’Azienda Ospedale / Università di Padova che rappresenta riconosciute eccellenze sia nel campo dell’Oculistica che nel campo dell’Otorinolaringoiatria».