Saccolongo, Garbin si ricandida per il ruolo di sindaco

Ha finalmente sciolto le riserve, il primo cittadino di Rubano, Steve Garbin. A sostegno della sua candidatura la lista civica, "Per Creola e Saccolongo" che sarà in larga parte confermata. Steve Garbin, 38 anni, laureato in Medicina e Chirurgia, lavora come medico di Sanità Penitenziaria presso il Carcere “Due Palazzi” di Padova, oltre a frequentare il Corso di Formazione in Medicina Generale della Regione Veneto. Nato e cresciuto a Saccolongo, è stato prima Consigliere Comunale, poi Vicesindaco ed Assessore al Bilancio, ed infine Sindaco del Comune di Saccolongo dal 2019 ad oggi. Per cinque anni è stato Presidente della Commissione Attività Economiche e Turismo di ANCI Veneto.

«I cinque anni che vanno concludendosi sono stati intensi, profondamente segnati dalla pandemia, ma anche pieni di risultati: abbiamo completato la pista ciclo-pedonale al confine con Veggiano, realizzato il nuovo ponte sullo scolo Rialtello al confine con Teolo, inaugurato la nuova pista ciclabile in via Cimitero; stiamo completando la rampa ciclo-pedonale che collegherà l’argine al ponte di Creola ed ampliando via Montecchia; abbiamo inaugurato la nuova sede della Protezione Civile dopo la ristrutturazione dell’ex Sacchettificio Nicolosi. Vanno completandosi la rotatoria sulla SP38 e le opere di adeguamento sismico della Palestra Comunale».