Saldi, il 3 luglio la notte dei colori

Anticipa e raddoppia l'appuntamento con la notte dei colori che coincide con l'apertura del periodo dei saldi. Lo ha annunciato l'assessore Bressa. L'appuntamento cade nel primo week end in cui non sarà più in vigore l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto