Manca il numero legale, la paura del Covid fa saltare il consiglio sul piano Boeri

Manca il numero legale. E' saltato il consiglio comunale di oggi 11 aprile, convocato per approvare il discusso Piano degli Interventi di Setfano Boeri. Alla conta si sono presentati appena 7 consiglieri comunali, un numero che non ha evidentemente permesso al presidente del consiglio comunale Giovanni Tagliavini di dare il via alla seduta. Dopo i contagi Covid tra gli assessori, anche alcuni consiglieri comunali sono stati male (per ora però non risultano altri contagiati) e il timore di poter contrarre il virus ha tenuto molti di loro a casa. Si va quindi a domani con la seconda convocazione alla stessa ora (alle 16), quando basterà la maggioranza semplice per iniziare il consiglio.

Piano degli Interventi

Oggi doveva essere discusso in consiglio comunale il piano di Boeri, una sorta di piano regolatore che cambierà i destini urbanistici della città. Se ne parlerà quindi domani 12 aprile per l'adozione, mentre per l'approvazione definitiva si dovrà aspettare almeno fino luglio.

Reazioni

«La prima convocazione del consiglio è saltata a causa delle assenze connesse a impegni improrogabili, impedimenti per malattia nonché alla fase pandemica che purtroppo non è ancora cessata e come noto in questo momento non sono più previste le sedute in remoto essendo il Veneto in zona bianca - spiegano i capigruppo di maggioranza - .Data anche la delicata seduta sulle importanti delibere sul piano degli interventi i consiglieri di maggioranza si presenteranno domani in seconda convocazione per una seduta che si prevede lunga e articolata per le tante votazioni previste. Anche nella seduta odierna avremmo avuto il numero legale ma domani si ritiene che ci siano meno incertezze legate a inconvenienti di ordine personale sempre possibili e quindi la giusta condizione per poter finalizzare questo importante passaggio amministrativo e naturalmente saranno assicurate in aula tutte le attenzioni per contenere i rischi di contagio». «La maggioranza di sinistra non ha i numeri nemmeno per far iniziare la seduta del Consiglio comunale - sostiene invece Enrico Turrin, consigliere di Fratelli d'Italia -. Seduta nella quale, del tutto precipitosamente e per espressa volontà politica del Sindaco, si voleva far passare un pessimo Piano degli interventi. Evidentemente il cosiddetto piano del sindaco non gode non solo della fiducia dei consiglieri di maggioranza, ma dello stesso Sindaco, anch'egli nuovamente assente».