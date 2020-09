Inizio lezioni all'Università, Giordani: «Bentornati studenti, voi siete parte della nostra comunità»

«Ieri è stato per Padova un giorno bello, importante e per nulla scontato. I nostri studenti universitari sono finalmente tornati in città. Sono tornati a frequentare i corsi nella nostra Università. Padova si ricongiunge con un pezzo della sua anima più profonda che col virus aveva perso». Così Sergio Giordani saluta con un post sulla propria pagina Facebook l'inizio delle lezioni all'Università di Padova.

Messaggio

Aggiunge il sindaco Giordani: «Un ringraziamento all'Università degli Studi di Padova per gli sforzi profusi nel conseguire questo traguardo in un contesto di sicurezza e prudenza. Bentornati! Care studentesse e cari studenti, voi siete parte della nostra comunità, quindi condividiamo insieme diritti e doveri civici e dovremo condividere da subito anche la lotta al Covid-19».