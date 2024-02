Il ministro Salvini: «Basta "autovelox fai da te", i sindaci dovranno spiegare perché li mettono»

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è tornato a parlare di autovelox e di multe. Lo ha fatto prima nella giornata di domenica, sui suoi canali social, dove ha commentato quanto riportava un articolo de Il Sole 24 Ore riguardante il dato elevatissimo di denaro, incassato dai comuni, attraverso le multe, nel 2023, poi su radio Rai. Argomento caldissimo, soprattutto in province venete come la nostra, dove prima il caso delle migliaia di multe a Cadoneghe e poi la distruzione e l'abbattimento di diversi dispositivi in diversi comuni non ha fatto che alimentare discussioni. Per quanto riguarda poi proprio il caso di Cadoneghe come in quello del "fenomeno" Fleximan, si è addirittura finiti in Procura.

Sui suoi post, domenica, Salvini si è espresso così: «Come ministero siamo impegnati per limitare il moltiplicarsi degli auto-velox "fai-da-te" ovunque. I rilevatori di velocità sono utili nei punti e nelle strade più a rischio ma non possono essere piazzati ovunque, senza alcuna motivazione di sicurezza, solo per tartassare lavoratori e automobilisti». Questa mattina poi, lunedì 19 febbraio, il ministro è stato ospite del GR1 ed è tornato di nuovo sull'argomento, spiegando che sta lavorando a una legge, a riguardo. «Stiamo lavorando al nuovo Codice della strada per ridurre morti e feriti. Gli autovelox dovranno essere omologati a livello nazionale e i sindaci dovranno spiegare perché li mettono e dove e con quale motivazione. Negli autovelox, non c'è "assolutamente nulla di sbagliato se vengono messi per salvare vite vicino alle scuole, agli ospedali, nelle strade dove ci sono tanti incidenti. Se vengono moltiplicati dalla sera alla mattina su stradoni a due corsie per fare cassa, sono semplicemente un'altra tassa». Ricordiamo però che per quanto gli autovelox non presidiati da agenti della Polizia Locale, è indispensabile avere il nulla osta della Prefettura senza il quale l'apparecchio non può essere installato.