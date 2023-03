Cambio sesso, l'ironia di Salvini: «Non ne avrò mai bisogno»

«E' sicuramente una cosa di cui non avrò mai bisogno e comunque credo che la priorità della sanità siano altre». Ha risposto così, con un tono decisamente ironico, il Ministro Matteo Salvini a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse della decisione del Presidente Zaia riguardo la necessità di aprire a Padova un centro regionale per il cambio di sesso. La cosa ha provocato diverse reazioni, non ultima quella dei militanti di Casa Pound. A riguardo Salvini ha minimizzato: «Sapeste quanti attacchi ricevo ogni giorno». Il Ministro ha poi ribadito che per lui la famiglia è quella composta da un uomo e una donna, anche se, ha sottolineato «ognuno può fare quello che vuole».