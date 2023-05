Salvini: «Casa una priorità, ce ne occupiamo a prescindere dalla tende»

Questo il commento a chi gli chiede delle tante proteste in corso, il Ministro Salvini, in Veneto per sostenere i candidati della Lega in vista del voto di domenica

«Sono sei mesi, da quando ci siamo insediati, che ci stiamo impegnando sull'edilizia convenzionata, a prezzi accessibili. E' uno dei miei obiettivi. Stiamo lavorando con i provveditorati per intervenire negli edifici che vanno sistemati», ha detto il ministro Matteo Salvini, in Veneto a sostenere i candidati della Lega in vista del voto di domenica. «Non è certo per via delle tende - dice il Ministro riferendosi ai tanti studenti che stanno manifestando in questi giorni - ma perché un piano casa in questo paese manca da troppo tempo».