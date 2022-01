Lega, Salvini ricompatta il partito e striglia i suoi: «Basta risse. Concentrati sulle elezioni»

Matteo Salvini striglia i leader leghisti padovani. Oggi, 20 gennaio, il leader del Carroccio ha convocato in videoconferenza tutti i principali esponenti del partito in città dopo i litigi avvenuti a mezzo stampa nei giorni scorsi. Li ha tenuti a rapporto per poco più di dieci minuti, che però gli sono bastati per richiamarli all'ordine.

La vicenda

Al centro della discussione la scelta del candidato sindaco per Padova da opporre a Sergio Giordani. Il nome dell'imprenditore Francesco Peghin infatti non è stato condiviso con la base dal segretario cittadino Massimo Bitonci e dal coordinatore regionale Alberto Stefani, generando le reazioni di Marcello Bano, Roberto Marcato, Fabrizio Boron e di diversi amministratori della provincia. «Non serve la brutta copia di Giordani e candidati calati dall'alto» le parole di Bano, ex presidente della Provincia e oggi sindaco di Noventa Padovana a rischio espulsione. Da lì in poi un botta e risposta, finito poi con le due interviste concesse al Corrire del Veneto da Bitonci e Maracto dove se ne sono dette di tutti i colori. Da una parte l'ex sindaco di Padova che spinge per Peghin e lo considera non in discussione perché avrebbe l'ok di Salvini, Tajani e Meloni, dall'altra Marcato e i suoi che pretendono congressi e assemblee per prendere queste decisioni.

La nota ufficiale

«Un’occasione per fare il punto sulle prossime elezioni comunali di Padova. Toni sereni e pacati che sopiscono le voci sui presunti malumori all’interno della Lega Padovana – si legge in una nota diramata dal partito - .C’è stata piena convergenza sulle scelte politiche intraprese da Stefani. Sia Marcato che Bitonci si sono detti dispiaciuti delle ricostruzioni apparse sulla stampa e di alcune interpretazioni fatte alle loro dichiarazioni. L’impegno comune è univoco: lavorare pancia a terra per vincere a Padova e far crescere ulteriormente il partito sul territorio».