Elezioni politiche, Salvini arriva a sorpresa a Padova: «I candidati veneti, saranno scelti dai veneti»

Toccata e fuga di Matteo Salvini il 1 agosto a Padova. Il leader della Lega è arrivato a Limena, al Teatro Comunale Falcone e Borsellino in Via Roma 44, dopo un tour veneto, senza avvisare però la base e chiudendo le porte a giornalisti e fotografi. Ha incontrato solamente sindaci e amministratori in vista delle elezioni politiche di settembre.

Indiscrezioni

Stando alle indiscrezioni, Salvini ha rispolverato il grande tema veneto dell'autonomia, garantendo che sarà fatto sottoscrivere agli alleati un impegno in questo in senso se il centro destra arriverà al governo. Salvini ha poi parlato delle liste da presentare: «Le liste venete le sceglieranno i veneti». Ora resta da capire di quale parte della Lega parlasse il "capitano". Perchè se le liste dovessero essere composte da Luca Zaia e dai suoi, le sorprese potrebbero essere molte, ma finora gli unici sicuri di candidarsi per un posto a Roma sono gli uscenti Alberto Stefani, Andrea Ostellari e Massimo Bitonci.

Base

Nonostante gli applausi finali, tra una parte dei presenti si è respirata un po' di amarezza e la sensazione di mancanza di incisività e temi nuovi, oltre al poco coinvolgimento dei militanti. Una leadership che sembra perdere colpi rispetto ai tempi delle file per i selfie. Dopo il suo intervento non c'è stato spazio per il dibattito, a cui invece si erano preparati alcuni militanti. Resta quindi ancora forte la frattura tra la Lega di Salvini e quella di Zaia, che però non è mai andato allo strappo, lasciando a lui le redini del gioco.

Tweet

«Applausi ed entusiasmo: qui Padova, dove ho concluso una giornata di incontri in Veneto con imprenditori, operai, artigiani, famiglie, cittadini comuni. Ho parlato con centinaia di sindaci, amministratori e militanti della Lega. Entusiasmo, voglia di fare e di vincere. Siamo una squadra determinata e pronta a governare» il tweet di Matteo Salvini dopo la serata.