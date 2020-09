Salvini e Zaia insieme a Cittadella: «Divisioni interne? Qui unico rischio è astensionismo»

Lista Zaia o Lega? Nella campagna elettorale per le Regionali del Veneto, anomala per certi versi e scontata per altri, l’attenzione dei media e degli osservatori non è tanto sul risultato che appare più che scontato, la conferma del Presidente Zaia alla guida della Regione, ma è su una eventuale spaccatura che il voto potrebbe portare all’interno della Lega stessa. I protagonisti però non solo smentiscono questo scenario ma rilanciano l’idea di un partito unito, coeso e concentrato sul risultato da raggiungere. L'unico rischio, se così si può dire, è che i veneti sottovalutino questa tornata elettorale e che non vadano per questo a votare. «Bisogna andare a votare. Molti dicono che i candidati sono nove ma io rilancio e dico che sono dieci. Perché il vero rischio che corriamo è quello di sottovalutare il voto e far vincere l'astensionismo», dichiara il presidente Zaia durante il suo intervento di fronte a una piazza gremita di sostenitori.

Sul palco, di fronte alla piazza di Cittadella gremita dove sono state allestite sedie e accorgimenti per garantire le misure anti Covid, dopo gli interventi dell’onorevole Stefani, che fa gli onori di casa e di Fontana, arriva finalmente il momento di Zaia e Salvini, accolti con molto calore dalla piazza. In entrambi gli interventi il passaggio sul voto ha una sola indicazione, quella di andarci alle urne. «Serve un risultato importante», ripetono entrambi. Luca Zaia insiste più di Matteo Salvini su questo punto: «Abbiamo sempre presentato più liste e tutte le volte c’è chi da questo ci ricama. Ma noi siamo uniti e abbiamo un lavoro da fare e lo facciamo insieme».

Sul palco insieme con i leader i candidati delle varie liste, tanti padovani: Fabrizio Boron, l’assessore regionale Roberto Marcato, i consiglieri comunali Vanda Pellizzari e Alain Luciani. Ci sono anche l’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e diversi sindaci della provincia. Giù dal palco c’è anche l’on. Massimo Bitonci che di Cittadella è stato pure sindaco e il senatore Andrea Ostellari.