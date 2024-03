Caterina Sambugaro è la nuova coordinatrice provinciale dei Moderati di Lupi

Il Commissario regionale del Veneto di Noi Moderati, Renzo Tondo, ha nominato Coordinatrice provinciale di Padova, Caterina Sambugaro, componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Noi Moderati, movimento politico presieduto da Maurizio Lupi. Caterina Sambugaro, insegnante, riabilitatrice per le psicopatologie relazionali in età evolutiva, laureata in psicologia dell’educazione, dottore in tecniche psicologiche per la persona e la comunità, si auspica innanzi tutto di rinnovare il dialogo tra le molte forze moderate di centro destra presenti nel territorio padovano e veneto, affinché si possa confluire verso una convivenza di visioni per una politica democratica attenta alle conseguenze dell’agire, a servizio della vita sociale, economica e culturale con un approccio “umano centrico” capace di ascoltare, accompagnare e sostenere il cittadino migliorandone la qualità di vita.

«Da anni attiva nell’ambito educativo, curativo e nel sostegno alle famiglie che vivono la disabilità, la nuova coordinatrice porterà inoltre le sue competenze sul territorio - si legge in una nota - affinché la vita educativa ed affettiva dei bambini con disabilità sia valorizzata e rispettata, non solo nei termini di inclusione ed uguaglianza, come la Costituzione Italiana prevede, ma anche nel riconoscimento dei singoli bisogni individuali, unici ed irripetibili che concorrono alla strutturazione e allo sviluppo delle singole individualità, come indicato nel programma di Noi Moderati/Lupi. Molti sono i fiori all’occhiello di questo prezioso territorio veneto, polo di cultura, arte ed economia, ma molte ancora le criticità che necessitano di attenzione da parte della coscienza politica attiva nel territorio, per citarne alcune la situazione dell’inquinamento dell’aria, podio negativo a livello europeo e il disagio sociale emerso nei recenti gravi episodi sulla violenza di genere. Noi Moderati, sostenuto dal suo sentire cristiano-liberale, desidera invitare i cittadini padovani a partecipare ad un’opera comune di rinnovamento del sentire e dell’agire, possibilmente scevri da individualismi ed egocentrismi, paradigmi diffusi del nostro tempo storico».