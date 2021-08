Al San Gaetano ripartono le mostre con una grande esposizione dei Lego

Riprende l’attività al Centro Culturale Altinate San Gaetano, oramai pienamente trasformato in un grande polo espositivo a disposizione della città. Dopo la grande mostra sul Belzoni e quella su Van Gogh, rese possibili anche dall’importante lavoro di adeguamento permanente degli spazi ai più moderni e avanzati standard di allestimento, dalla metà di settembre le sale tornano ad animarsi grazie a tre delle mostre del Festival Internazionale di Fotografia Photo Open Up (apertura il 18 settembre) dedicate ad autori spagnoli e alla mostra I Love Lego (apertura il 14 settembre) che presenta grandi diorami realizzati con i famosissimi mattoncini e racconta l’evoluzione di un gioco davvero evergreen amato anche dal mondo dell’arte.

Il Centro Culturale Altinate San Gaetano assume così il ruolo che gli compete, grazie ai magnifici spazi, dalle sale, all’agorà, fino ai ballatoi e all’auditorium sotterraneo diventando il luogo privilegiato per le grandi mostre di cui la città aveva bisogno, in attesa del ritorno delle grandi mostre previsto per il 2022. «La pandemia che ha ostacolato le magnifiche mostre su Belzoni e Van Gogh ci ha impedito di apprezzare a pieno questo luogo nella sua nuova configurazione – sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Colasio- per questo sono particolarmente contento di questa ripartenza autunnale con due proposte importanti. La prima, I Love Lego, non è semplicemente una mostra dedicata ad un gioco iconico, ma un viaggio capace di intercettare i sogni e la memoria di generazioni diverse che hanno vissuto l’esperienza creativa dei mattoncini colorati. A questa si affiancano tre mostre del nostro Festival Internazionale Photo Open Up, giunto alla terza edizione che quest’anno indaga, con il linguaggio della fotografia, il concetto di “inferno” in tutte le sue possibili declinazioni, in omaggio a Dante del quale ricorrono, proprio il 14 settembre, i 700 anni dalla morte. Altre mostre e iniziative seguiranno nei mesi successivi, fino alle grandi mostre previste nel 2022, collocando così il San Gaetano tra i luoghi principali dell’offerta culturale della nostra città».