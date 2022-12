In arrivo a San Giorgio delle Pertiche e Borgoricco due nuovi eco-compattatori

È grazie alla cooperazione e al confronto tra amministrazioni e tecnici dei due Comuni che, lavorando fianco a fianco nella predisposizione della domanda di finanziamento al Bando del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), gli assessori all’ambiente, Alberto Corsini per San Giorgio delle Pertiche e Giulio Ruffato per Borgoricco, comunicano l’ottenimento del contributo di 25.000 euro per ciascun comune per l'acquisto di ecocompattatori “mangiaplastica”, da installare nei rispettivi territori.

Un investimento che permetterà il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, in sinergia con Etra Spa, e la valorizzazione della plastica nelle filiere del riciclo: una sorta di gara per i cittadini con premi e ricadute positive per le attività commerciali dei singoli comuni.

Un plauso è giunto anche dai rispettivi sindaci Alberto Stefani di Borgoricco e Daniele Canella di San Giorgio delle Pertiche che hanno manifestato il proprio ringraziamento in particolare le rispettive strutture tecniche dimostratesi ancora una volta capaci di competere e aggiudicarsi risorse per il territorio, in questo caso, peraltro, favorendo una politica di rispetto per l’ambiente e di sensibilizzazione della comunità. San Giorgio delle Pertiche e Borgoricco sono stati gli unici comuni del padovano ad aggiudicarsi con Decreto del Ministero dell’Ambiente 147 del 2/12/22 questo finanziamento. Solo un altro comune Veneto, Feltre, si è aggiudicato lo stesso finanziamento. Tale “progetto pilota” di implementazione della raccolta differenziata potrebbe rivelarsi una “best practice” da riproporre anche in tutti gli altri territori limitrofi.