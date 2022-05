San Martino di Lupari, il centrodestra candida Nivo Fior

Ha raccolto il consenso di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia il nome di Nivo Fior, avvocato civilista di 51 anni, che correrà come candidato sindaco a San Martino di Lupari per le prossime amministrative del 12 giugno. A sostenerlo anche la componente civica rappresentata dal precedente sindaco, Gerry Boratto. «La mia idea di amministrazione è legata ai concetti di disponibilità, vicinanza alle persone e rispetto delle regole. Me l’ha insegnato il lavoro che svolgo: l’ascolto è fondamentale per offrire supporto e trovare soluzioni ai piccoli e grandi problemi che quotidianamente incontriamo - sostiene Fior - .Non mi presento come un politico, ma come un cittadino che desidera mettere impegno e competenze, oltre che la propria sensibilità umana, al servizio di famiglie e imprese.Nel nostro gruppo c’è chi porta la propria esperienza amministrativa e chi quella professionale, per poter rispondere con preparazione alle istanze della nostra comunità».