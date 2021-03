San Martino di Lupari: distribuiti 50mila euro in buona spesa a famiglie in difficoltà. Via alla la seconda campagna di erogazione

Distribuiti 50mila euro in buona spesa alle famiglie in difficoltà. Attiva ora la seconda campagna di erogazione dei buoni spesa. Il Sindaco Corrado Bortot: «Priorità ai nuclei familiari che non hanno ancora ricevuto il sostegno»

«Sono stati già distribuiti 50mila euro in buoni spesa a 107 nuclei familiari di San Martino di Lupari colpiti da disagio economico a causa dell’emergenza Covid 19. L’importo erogato oscilla dai 200 ai 600 euro per nucleo familiare, in base al numero dei componenti. La prima campagna di distribuzione si è conclusa nei giorni scorsi», rendono noto dall'amministrazione comunale.

Card prepagate

La Giunta guidata dal Sindaco Corrado Bortot ha deciso di procedere all’erogazione dei buoni spesa tramite card prepagate, consentendo agli esercenti l’immediato incasso. È ora aperta la seconda campagna di erogazione dei restanti 20.652,32 euro destinati al Comune in base al Decreto Ristori ter. «Sarà data priorità alle famiglie che non hanno ancora ricevuto il sostegno», precisa il Sindaco Corrado Bortot. I cittadini in stato di bisogno devono presentare la richiesta entro venerdì 30 aprile, in via telematica. Per informazioni, o per essere aiutati nella compilazione della domanda, i cittadini possono telefonare al numero 0499460408 e fissare un appuntamento con l’assessore al Sociale Mary Visentin».

Criterio

Il criterio per l’assegnazione è il “reddito netto pro capite minore o uguale a 400 euro mensili” , requisito riscontrato anche per famiglie non conosciute dai Servizi Sociali prima dell’emergenza Covid. «I buoni spesa - spiegano dal comune - potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa. Non si attenderà la scadenza del 30 aprile per procedere con le erogazioni. Saranno tenute in considerazione anche le richieste presentate oltre l’11 febbraio, termine di scadenza della prima campagna».